Libra – Miércoles 10 de enero 2018: Superas una dificultad

Noticiero astrológico

La Luna está en Escorpión. Mercurio, tu regente, se está acercando al tránsito por Capricornio. Todos los planetas directos, menos el planetoide Ceres, retrógrado, en Leo.

Este miércoles surgen intereses que atraerán tu atención. Una grata sorpresa te espera en el correo o quizás en tu casa. Hay un reencuentro o regreso a tu lado de quien una vez fue sumamente importante en tu vida amorosa, y a partir de ahora se abre una nueva página en tu libro del amor. Estás en medio de una etapa de importantes transformaciones de toda índole. No te inquietes si algo no te sale como lo has planeado ya que felizmente aquello que esperabas ahora se va a resolver de una forma amistosa. Recuerda que tu signo librano es el epítome del tacto social y la diplomacia por excelencia.



Amor

Este es un tiempo ideal para que retomes en tus manos las riendas de tu destino sentimental y no te dejes vapulear por quienes son personas menos evolucionadas que tú y se guían por instintos primarios o motivaciones ajenas a tu manera de ser y ver la realidad.

Salud

Inunda tus pulmones con oxígeno puro, Libra. Trata de ir a un sitio no contaminado donde puedas respirar a plenitud y hacer algún ejercicio de tipo aeróbico. Si es posible, y las condiciones del tiempo lo permiten, anda en bicicleta o entra en un gimnasio donde puedas ejercitarte.

Trabajo

Para ti, si estabas desempleado, empieza un ciclo de trabajo y oportunidades, pero debes tener en cuenta que para aprovecharlo bien deberás hacer ajustes y arreglos asociados a tu economía y estilo de vida.

Dinero y fortuna

No esperes más y empieza a actuar con decisión, sin dejar que las vacilaciones te impidan disfrutar todo lo que la vida te está ofreciendo. Una idea solamente es buena cuando se pone a funcionar y no debes seguir esperando hasta que haya mejores condiciones porque con tu actitud, trabajo y diligencia las irás creando y ganarás mucho más dinero.



Querrás hacer compromisos a futuro en el aspecto sentimental