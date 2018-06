Libra – Martes 5 de junio del 2018: lograrás recuperar tu equilibrio habitual

Durante este martes te sientes con mayor control de todo lo que ocurre a tu alrededor. Tu vida sentimental, laboral y social gira en un tono favorecido pues has comprendido el mejor camino a seguir en medio de las diferentes opciones que se presentan. Inclusive la mayor parte de tus gestiones legales, inmigración u otros asuntos similares tienen buenas perspectivas de arreglos satisfactorios, aprovecha esta buena racha que se extiende durante este mes de junio y te proyecta de forma positiva, y creativa, hacia nuevos horizontes.

Salud Si en ocasiones anteriores has padecido de ataques de gripe es recomendable que acudas a un centro donde puedas vacunarte. El ciclo actual para tu signo Libra favorece la previsión, y poniendo de tu parte mantendrás tu salud como debes.

Dinero y fortuna Ten cuidado pues la precipitación podría llevarte a cometer imprudencias en tus negocios. No te guíes por los consejos de personas ambiciosas que solo piensan en el dinero pues podrías perder en un negocio con ese tipo de gentes tan codiciosas.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra ya que ambos comparten el regente Venus que ahora transita directo por el signo de Cáncer con el que también hay compatibilidad en estos momentos.

La relación más tensa: evita argumentos con el signo Sagitario y con Capricornio aunque no todo el día.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad es buena en general, aunque existe cierto tono inestable con algunos signos como Virgo y Acuario.

Si estás soltero o soltera: no te sentirás solo o sola en ningún momento ya que no te faltará la compañía de personas muy agradables.