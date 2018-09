Libra – Martes 4 de septiembre de 2018: sigue esa corazonada y triunfarás

Hay buenas noticias asociadas con asuntos legales escabrosos que reciben un impacto positivo en este mes de septiembre que coincide con el inicio de tu ciclo de cumpleaños en unos días. No te dejes guiar por gentes manipuladoras que están tratando constantemente de crear dificultades en tu entorno. Actúa con el sentido diplomático que caracteriza tu signo y verás como resuelves aquello que te ha preocupado recientemente. Combina tu inteligencia con tu tacto social.

Amor Es tu momento para evaluar lo que has logrado durante este período, tomar acción para eliminar lo que no conviene y solidificar lo que fortalece tu relación. Si actúas con la mesura que te caracteriza todo se podrá solucionar, librano.

Salud

Vigila tu salud y hazle caso a la báscula. Si has dejado de hacer lo acostumbrado, has roto tu dieta y rutina de ejercicios y descubres que estás aumentando de peso es hora ya de volver a tu régimen anterior y recuperar el ritmo habitual de tu vida. No te descuides en este período astral.