Libra – Martes 31 de julio de 2018: se recupera la confianza perdida

Mientras Mercurio y Marte estén retrógrados hazlo todo con mucho cuidado, librano. Si te decides a comenzar una empresa o iniciar algún negocio por cuenta propia arregla primero tus asuntos pendientes y no dejes nada a la casualidad pues lo que hagas este martes influirá en el mes de agosto a punto de comenzar. Si tienes dudas legales respecto a un negocio o dinero en litigio consulta abogados, notarios y contadores para que no ocurran sorpresas desagradables. Tu intuición se despierta de manera directa ayudándote a ver el amor en alguien que lo tiene muy bien guardado y escondido de tus ojos. Di tú las primeras palabras con tu proverbial carisma y seguridad ya que tus palabras no caerán en oídos sordos y te sentirás correspondido.