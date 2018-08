Libra – Martes 28 de agosto de 2018: te admirarás de todo lo que logras

Amor La influencia de tu regente, Venus, contribuirá a que puedas resolver exitosamente un asunto legal o familiar que te tenía inquieto. Si estás soltero, o soltera, no dejes de acudir a una invitación social inusitada en la cual puede llegarte esa pareja que tanto anhelas. Tu intuición te colocará en el camino correcto en relación a una cuestión de negocio o una proposición ventajosa inusitada. Separa un espacio durante este día para organizar tus asuntos, eliminar las cosas viejas y todo aquello que te ocupa espacio y lugar, dejando solamente lo indispensable a fin que no malgastes energía en cuestiones superfluas.

Amor Sé prudente y confía en tu tacto social y artes diplomáticas libranas. No comentes una situación sentimental en tu trabajo o con tus parientes porque ahora lo más conveniente es arreglar tus diferencias amorosas con tu pareja sin intervención de más nadie.

Salud Mejoran tus dolencias asociadas con la espalda y la columna vertebral, así como los músculos –tal vez por exceso de ejercicios físicos-, pero no cometas el error de ponerte en manos de masajistas inexpertos o practicantes porque un mal gesto, o una presión en el lugar erróneo pueden causarte daños.

Trabajo Hay interrupciones súbitas las cuales podrían impedir que termines a tiempo un trabajo en este día. De ser así no te atormentes. Da lo mejor de ti y deja pendiente la solución del mismo para cuando regreses nuevamente a tu empleo.

Dinero y fortuna El progreso económico tiende a ser intermitente, o sea, no recibes el dinero enseguida sino de manera gradual. Planifica tu economía de modo tal que no te veas envuelto en situaciones comprometedoras con tus bancos y acreedores. Te conviene mejor de esta manera, Libra.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ansias de superación que te envuelven y actuarán como un motor para tu progreso.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Libra: la duda, no sentirte totalmente seguro de lo que debes hacer y esperar más tiempo del apropiado para tomar una decisión significativa.

¿Qué debo evitar?: colocarme en una situación que se preste a malas interpretaciones por alguien que me interesa sentimentalmente.

Frase del día: leer un libro sin aprovechar su contenido es como comer y no hacer la digestión.