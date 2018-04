Libra – Martes 24 de abril del 2018: encuentras nuevos horizontes amorosos

Es tiempo de depurar la lista de las falsas amistades, Libra. Hay algunas personas a tu alrededor que solamente saben hablar de desgracias, enfermedades y problemas. Si las escuchas te vas a contagiar con su pesimismo y eso no es saludable. Ve planeando algún tipo de actividad que te permita disfrutar más del aire libre, los espacios abiertos, alguna aventura que atraiga a ti la energía de la naturaleza. Últimamente estás muy encerrado en tu casa y eso puede estar disipando tus fuerzas interiores que necesitan renovación. No te desequilibres emocionalmente pues tu signo Libra, más que otros, precisa la balanza, el equilibrio, el justo medio.

Amor Tu aura se proyecta en un tono de conquista amorosa que provoca amor y ansiedad en quienes tienen puesto en ti sus ojos. Aprovecha esta racha pasional y si tienes pareja no esperes más para vivir otra Luna de Miel, si no la tienes, ¡sal a buscarla! La energía directa de Venus, tu regente, te inspira y alienta.

Salud No lo esperes más y acaba de comprarte esa bicicleta que te ayudará a realizar ejercicios placenteros fuera de casa, entretenerte y mover los músculos. Es tu día para replantearte la forma en que estás ejercitándote. Cuida más tu cuerpo. Una buena alimentación sin movimiento es solamente parte de la solución.

Trabajo

Debido a ciertas contrariedades surgidas en tu trabajo podrías estarte preocupando demasiado por aspectos menores de tu vida laboral que no te atañen. No te dejes llevar por esa onda negativa que no tiene nada que ver con tu perspectiva actual ni tu personalidad.