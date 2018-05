Libra – Martes 15 de mayo del 2018: descubres algo hermoso en tu mundo interior

Trata de separar un tiempo este martes para conversar asuntos personales e íntimos con tu pareja ya que es lo mejor que puedes hacer si hubo problemas entre ambos. Es lo que más necesitas hoy con la acción del novilunio, Libra. Durante esta segunda quincena del mes de mayo se abrirán puertas que permanecieron cerradas mucho tiempo para ti y descubrirás que el amor tiene muchos rostros y que no siempre presenta el que estamos esperando. Poco a poco los asuntos complicados se diafanizan y recuperas ese equilibrio indispensable para que funcione bien tu símbolo de la balanza, Libra.



Amor

Si una persona recientemente conocida empieza a interesarte y aún no le has dicho nada aprovecha esta energía dinámica del novilunio para lanzarte a la conquista, sin temores ni cortapisas. No te limites a ti mismo antes de abrir tu corazón porque tú sabes que tu carisma es alto y tu personalidad cautiva a todos con su presencia.