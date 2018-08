Libra – Martes 14 de agosto de 2018: noticias muy alentadoras

Un martes de emociones. No hieras a quien amas con un exabrupto. Ciertamente, eres honesto, sincero y detestas las poses y mentiras, pero al mismo tiempo debes ser sensible y no herir a los demás diciendo cosas que no hace falta decir. No olvides que estás emocionable y con tu naturaleza a flor de piel. Matiza tus palabras con ternura a la mejor manera de tu hermoso y elegante signo librano, del elemento aire.