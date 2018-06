Libra – Lunes 4 de junio del 2018: se alegra tu vida en un encuentro

Amor

Aplica las cualidades armoniosas de tu signo librano y no permitas que una persona ajena a tu relación invada tu privacidad y tu tiempo. Por mucha amistad que le tengas si has decidido estar a solas con tu pareja, no abras la puerta ni contestes el teléfono.

Salud

Trabajo



Tu disposición de servicio y capacidad laboral serán las claves de tu éxito en este día inicial de tu semana laboral, Libra. No te impacientes cuando tus compañeros no hagan las cosas como tú las harías, no olvides que no todos comparten tu visión de la vida y del trabajo.