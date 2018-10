Libra - Lunes 29 de octubre de 2018: te acercas a la realización de tus metas

Tu figura se envuelve con un aura subyugante y cautivas a todos con tu frescura y lozanía. Aprovecha esta suerte amorosa que ahora te rodea para declarar tu amor a quien parecía muy difícil de conquistar. No hay límites a tu fuerza de voluntad.

Amor



Es día de encuentros y de llamadas telefónicas, correo y mensajes positivos. No te impacientes por lo todo aquello que no puedes resolver. Hay cosas que no ocurren inmediatamente y tú puedes esperar. El amor está llamando a tus puertas este día.