Libra – Lunes 27 de agosto de 2018: te envuelve un tono de asombro

El amor te envuelve con una onda refrescante e intensa, pero no pienses que todos ven la vida a través de tu propia dimensión ya que podrías cometer un grave error y asumir un sentimiento de intimidad en alguien totalmente ajeno a tu persona.

Amor

Mucho cuidado con esas amistades que han tenido fracasos en sus relaciones amorosas y están tratando de arrastrarte a su mundo. Si eres feliz con tu pareja no tienes por qué estás haciéndole caso a los envidiosos, frustrados y negativos.

Salud



No te sientas mal si has flaqueado en tus planes de salud y has vuelto a caer en un hábito negativo perjudicial. Lo superarás, siempre podemos empezar en cualquier momento y lo peor que podrías hacer es darte por vencido ahora.