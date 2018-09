Libra – Lunes 24 de septiembre de 2018: sabrás qué hacer para lograr tus metas

El día de hoy tiene la peculiaridad de colocarte de lleno en el tono de las sorpresas. Escucharás confesiones sentimentales tanto de amigos, como de familiares o seres queridos que te confiarán sus intimidades buscando un apoyo de tu parte. Acuérdate, no vayas a perder la perspectiva, no acuden a ti para que les juzgues, sino para que les escuches, lo cual es muy diferente. Además juzgar la conducta ajena presupone una actitud demasiado arrogante y soberbia lo cual no es compatible con tu signo librano. Si te encuentras con alguien así, no dejes que te intimide.