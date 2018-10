Libra – Lunes 22 de octubre de 2018: terminas una etapa y te lanzas al amor

Una invitación social de última hora es divertida y te pone en contacto con personas alegres entre las cuales podría surgir una amistad futura con muchas posibilidades amorosas. No pierdas esta oportunidad que se está presentando ahora en tu vida amorosa y social, explora el terreno, analízalo todo como tú sabes, al mejor estilo Libra.

No es un día de tomar las cosas como si ya fueran un hecho. En el amor, el trabajo y la economía cada día es un reto diferente y si no vives al compás de ese ritmo estarías echando por la borda lo que has conquistado hasta estos momentos. Se avecinan unos días excitantes en el que todo lo que considerabas imposible puede suceder.