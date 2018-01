Libra – Lunes 15 de enero 2018: Estás en tu momento de grandes revelaciones

No hay secretos, ahora todo sale a la luz. Más… Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio. Los planetas están todos directos con la excepción del planeta enano Ceres que está en movimiento retrógrado por el signo de Leo.

Tu palabra te dará el éxito esperado, tanto en cuestiones amorosas como sociales y laborales. Mantén abierta las líneas de comunicación con amigos y asociados aunque no te guste mucho su manera de ser. En estos momentos aprovecha todas las coyunturas a tu favor y no actúes con falso orgullo ni autosuficiencias que no te conducen a ninguna parte ni tienen que ver con tu signo librano.

Amor

En estos momentos todo se agolpa repentinamente en tu vida. Una persona del pasado resurge en el momento menos apropiado. Deja a un lado esas ideas tristes y proponte vivir un presente lleno de felicidad, sin incursiones en las frustraciones de una vez, y con más en tu futuro que es muy prometedor.

Salud

La Luna en su tránsito actual emite una radiación positiva en tu área de salud y comienzas a mejorarte de manera paulatina de problemas crónicos pasados. Estás viviendo una buena onda regenerativa y si la aprovechas verás resultados.

Trabajo

El ambiente laboral no es propicio para cambios ni solicitudes de ascensos en estos momentos. Espera unos días hasta que se calmen los ánimos que pueden estar algo cargado en tu ambiente laboral, Libra. Entonces tu intuición te indicará el mejor momento para solicitar lo que ahora pretendes.



Dinero y fortuna

Te llegará cierta invitación que tal vez no te guste del todo, pero trata de asistir a esa reunión social porque si no te mueves en diferentes círculos no podrás darte a conocer ni tampoco efectuar contactos convenientes para tu economía y ahora se presentan oportunidades que debes aprovechar.