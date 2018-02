Libra - Lunes 12 de febrero 2018: la balanza sentimental se inclina a tu favor

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Capricornio. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Venus sigue transitando por Piscis.

Conquistas con tu mirada y si te propones llegar al cielo en el amor, lo lograrás. Sin embargo, necesitarás determinación para enfrentar un cambio en tu trabajo y sobre todo lidiar con compañeros que son muy conflictivos y siempre están buscando pleitos y desavenencias, sobre todo mientras dura el tránsito retrógrado del planetoide Ceres por un signo del elemento fuego. No les hagas caso, haz lo tuyo y triunfarás. Si en el presente no estás en la mejor situación económica no te desesperes. Tu signo está bien auspiciado y la fortuna se te acerca.



Los errores de tu signo que alejan el amor y la amistad Muchas personas se quejan de no tener amigos duraderos, que sus parejas no son estables, o están siempre buscándose problemas. En este mes del amor es bueno tomar un tiempo para reflexionar e indagar en nuestro Ser interno. Muchas veces la influencia de tu regente está detrás de todo. Hay errores que cometemos que alejan de nosotros el amor y la amistad. ¡Conócelos y actúa sobre ellos para enmendarlos!

Tu principal error: Querer tener siempre la razón

Como eres el número uno del zodíaco, regido por Marte, te empecinas en tener siempre la razón pues piensas que no estás errado y sabes mejor lo que se debe hacer en todo momento. Aunque bien es cierto que tu personalidad ejecutiva, valiente, dinámica y activa inspira a los demás, tratar de imponer tus puntos de vista es un grave error que aleja de tu lado a los amigos, y hasta las parejas que primero te celebran la gracia, pero luego se molestan.

Tu principal error: Empecinarte en algo tercamente

Regido por Venus, planeta del amor, sensual, tierno y apacible eres excelente pareja y amigo, sin embargo, cuando algo se te mete “entre ceja y ceja” te cuesta mucho cambiar de dirección pues temes parecer inconstante o indeciso. Hay ocasiones, inclusive, en que reconoces tu error en tu fuero interno, pero no quieres dar tu brazo a torcer y al discutir o debatir algún tema con alguien no lo haces tanto para llegar a descubrir la verdad o ponerse de acuerdo sino para demostrar que “tú tienes la razón y el otro está equivocado”.

Tu principal error: Hablar demasiado

Te rige Mercurio, el planeta más cercano al Sol y el que influye sobre las comunicaciones. No hay duda que eres muy ágil de mente, inteligente y versátil lo cual te gana muchos amigos.

Tu principal error: Establecer comparaciones con el pasado

Regido por la Luna, tú, canceriano, eres el signo maternal y amoroso por naturaleza, el que quiere siempre ayudar a todos y aún sin conocer bien a las personas les tratas como hijos o padres.

Tu principal error: No admitir una crítica

Tu principal error: No admitir una crítica

Tu signo está regido por el Sol y como tal muchas veces te crees el centro del universo. Eres magnánimo, generoso, de gran corazón, leal amigo y con mucho carisma y fuerte personalidad, sin embargo, esas buenas cualidades a veces se ven opacadas cuando te vuelves reacio a reconocer un error y cualquier crítica que te hagan la tomas por el lado personal hiriendo tu Ego y causando a veces enemistades, lo cual hace que muchos amigos se abstengan de señalarte algo por temor a perder tu amistad. Un buen amigo sincero, que te lo señale, lejos de molestarte te debe servir de satisfacción y orgullo.

Tu principal error: Exigir demasiado a los demás

Regido por Mercurio, el planeta mental y de las comunicaciones y con influencias marcadas de Venus y Marte en tu signo, eres el mejor ejemplo del servicio, la mente analítica, la persona que aspira a la perfección y la honestidad absoluta, el trabajo bien hecho, la lealtad.

Tu principal error: No actuar cuando se debe

Elegante, diplomático, discreto y amante de la justicia tu signo librano regido por Venus, planeta del amor, es uno de los que mejor se lleva con los demás.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Escorpión

Tu principal error: Querer controlar el tiempo de los demás

Intenso y apasionado son dos de las cualidades que te describen, a ti, Escorpión, regido por Plutón, el misterioso planeta enano y corregido por Marte, dínamo de la energía latente. Eres muy intuitivo, profundo en tus análisis y emociones, fuerte en tus sentimientos y cuando te entregas lo das todo, por eso tal vez exiges lo mismo en los demás y muchas veces no te das cuenta que todos necesitamos nuestro espacio.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sagitario

Tu principal error: Decir cosas que pueden herir innecesariamente

La independencia sagitariana te viene dada directamente del expansivo planeta Júpiter, que es tu regente. Tú valoras mucho la sinceridad y la franqueza lo cual es hermoso, pero muchas veces no sabes trazar límite entre lo que es una expresión sincera, honesta y veraz con lo que es simplemente una falta de cortesía, educación, sensibilidad y tacto.

Tu principal error: Tener expectativas poco realistas

Regido por el planeta Saturno, eres muy trabajador, disciplinado, organizado y serio, responsable a más no poder y muy confiable en todo ¡el amigo que te escucha en silencio para tratar de entenderte! Esto hace que tengas expectativas poco realistas pues no todos reaccionan como tú lo haces. Sin embargo, debido a tu naturaleza tan especial, recta y segura tiendes a exigir mucho a los demás sin darte cuenta que no todos ven la vida como tú la ves y que el hecho que alguien piense diferente no significa que esté equivocado.

Tu principal error: Dar la sensación de indiferencia

Eres un signo orientado al futuro, la comunidad, el mundo, como corolario de la influencia de tu regente, Urano, y por eso muchas veces das la sensación de estar más ocupado por los problemas ajenos que los tuyos.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Piscis

Tu principal error: Ser demasiado susceptible

Eres un ser humano maravilloso, compasivo y empático, te puedes poner fácilmente en el lugar ajeno tratando de entender sus motivaciones. Sin embargo, debido a esta sensibilidad muchas veces tomas comentarios o críticas lanzadas al vuelo como si fueran indirectas dirigidas hacia ti cuando no tienen que ver contigo.

Amor



Es un momento de reflexión, de escuchar la opinión de personas que te quieren y que han atravesado situaciones difíciles similares a las tuyas en su experiencia amorosa. No te ciegues a sus consejos. Analiza con calma la situación que te está envolviendo este día.



Frase del día: hay dos maneras de llegar a la cima, volando limpiamente como un águila o arrastrándose por el suelo como una víbora.





Salud



Escuchas ciertas noticias que podrían inquietarte y afectar tu sistema nervioso o digestivo. Tranquilo, muchas veces las cosas no son como las imaginamos y si te mantienes en una posición realista será mejor para ti y para todos.

Trabajo



Alguien que te aprecia mucho te ofrece una oportunidad excepcional de trabajar a su lado. Sin embargo, el empleo podría implicar cambios de horario y estilos de vida. Pesa todo muy bien en la balanza antes de decidirte a tomar lo que te han propuesto.

Dinero y fortuna



No te inquietes si una gestión económica que parecía a punto de resolverse sufre una demora y se prolonga el resultado. Si algo no sucede cuando queremos casi siempre estamos frente a una advertencia para revisar el camino emprendido.

Biorritmo astral de hoy





Nivel de energía sexual este lunes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una inspiración súbita para ponerte en contacto con cierta persona.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Libra: vacilar, no actuar por encontrarte inseguro.

¿Qué debo evitar?: las tradicionales indecisiones libranas.

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire, sobre todo Acuario.

La relación más tensa: no hay muchas tensiones, si las hubiere sería dentro del signo Virgo.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad es buena en este día para los Libra con el elemento aire y fuego.

Si estás soltero o soltera: muchos buscarán mi compañía, no me sentiré solo ni sola.