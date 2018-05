Libra – Jueves 31 de mayo del 2018: prepárate para una aventura inusitada

La influencia de la Luna llena recién ocurrida unida a las energías que proceden de los otros elementos que están incidiendo en tu horóscopo este jueves te harán sentir muy diferente desde horas tempranas de la mañana. Surgirán nuevos alicientes, situaciones que al enfrentarlas y resolverlas te ayudarán a conseguir lo que hace tiempo has estado buscando.

En el plano afectivo y amoroso hay una mejor disposición de tu parte para arreglar de forma apacible cualquier malentendido que haya surgido, al mejor estilo de tu signo Libra. No obstante, debes cuidar tu imagen pública porque tendrás muchos ojos puestos encima de ti.

Amor

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

¿Tienes un dinero extra? Mejor guárdalo y ahórralo para el futuro cercano porque dentro de unos días podrás invertirlo en algo que te ayudará más que gastándolo ahora. Compra lo que necesites, pero no exageres cayendo víctima de vendedores manipuladores.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: intermedio, moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas que te están llegando y que te permitirán avanzar en tus proyectos.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Libra: derrochar, gastar exageradamente y no prever.

¿Qué debo evitar?: decir lo primero que se me ocurra y no percatarme el peso que pueden tener mis palabras.