Libra – Jueves 3 de mayo del 2018: una cita a ciegas que te sorprenderá

Cuidado con lo que dices para no levantar celos o falsas sospechas debido a una palabra poco oportuna. Sientes una verdadera revolución sentimental interior que, por una parte, te ayuda a entender mejor los motivos ajenos –o sea, aumenta tu empatía- pero por otro lado puede volverte impulsivo y algo impreciso en tus juicios.

No te conviene tomar decisiones drásticas en este día, ni en tu vida amorosa, ni en los negocios. Si estás libre en esta etapa en que la Luna se desplaza por el elemento fuego ¿qué esperas para ponerte nuevamente en contacto con esa persona que te interesa?

Amor

Salud



Procede con equilibrio. No es el mejor día para un ayuno ni para cambiar radicalmente tus hábitos alimenticios. Haz tus tres comidas y no saltes ninguna. Tu cuerpo necesita nutrirse adecuadamente y no saltar de dieta en dieta pues ese tipo de régimen poco natural lo único que hace es dañarte.