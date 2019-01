Libra – Jueves 3 de enero de 2019: tu corazón se abre ante el amor

Tus sueños se realizan en la medida que pones a funcionar tu energía latente y piensas en el futuro de una manera positiva sin descuidar el presente. Hay una tendencia a la impulsividad, evita prometer algo comprometedor o lo que luego te cause estrés por tratar de terminarlo a tiempo.

Amor

El nuevo año te inspira y alienta, también te ayuda a reconsiderar muchos factores que pudieron estar opacando tu visión de la realidad en estos momentos. ¿Te has estado lamentando que no encuentras el amor de tu vida o que las parejas no te duran?, quizás estés en una relación que ha perdido interés mutuo y habrá llegado el momento de revalorizarlo todo.