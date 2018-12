Libra – Jueves 27 de diciembre de 2018: una nueva óptica en tu vida amorosa

Concéntrate en lo que estás haciendo porque de esa manera todo te saldrá bien y no te atormentes pensando en cosas tristes pasadas. Descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Cuenta con los recursos con los que puedas disponer y no te dejes llevar por ilusiones ni promesas de dinero.