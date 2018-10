Libra – Jueves 25 de octubre de 2018: tu corazón se estremece de amor

Amor

En estos días surgirán situaciones algo delicadas. No te dejes seducir por una aventura efímera pues podrías estropear tu relación y al mismo tiempo verte comprometido con alguien a quien ni siquiera conoces bien.

Salud



Apropiado el ciclo astral para las actividades al aire libre como andar en bicicleta por ejemplo, pero si las condiciones del tiempo no te lo permiten, entonces trata de instalar un pequeño gimnasio en casa y no tendrás excusas para no ejercitarte.