Libra – Jueves 23 de agosto de 2018: un fin de semana de revelaciones sentimentales

No digas ninguna palabra irónica a nadie sino más bien guíate por tu sentido común y tu tradicional tacto social y elocuencia para no verte envuelto en situaciones comprometedoras o malas interpretaciones. Se inicia una etapa en que podrías agotarte fácilmente si no te organizas desde muy temprano para que puedas hacerlo todo dentro de tu jornada laboral.