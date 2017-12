Libra – Jueves 21 de diciembre 2017: Aprovecha el jueves para organizar tus asuntos

Noticiero astrológico: Hoy la Luna está en Acuario –signo del elemento aire como el tuyo- y comienza a regir Capricornio –signo del elemento tierra. Los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres continúan retrógrados.

Aprovecha este día haciendo cosas que has estado postergando. Puede ser el arreglo de un armario, podar el césped, mejorar tu casa pintando o efectuando reparaciones menores, contestar correspondencia atrasada, en fin, dedícalo a poner orden en tus asuntos, inclusive en tus papeles legales y de impuestos y contribuciones para que luego no te sientas agobiado con tareas pendientes ya que las cosas que no se realizan a su tiempo crean estados de ansiedad y perturban. El tiempo invertido en tu organización, será recompensado con creces, librano.



publicidad

Amor

Una sospecha te está dando vueltas en la cabeza y si la alimentas no podrás dormir tranquilo. Si te sientes engañado o piensas que alguien te es infiel, no saltes enseguida a una conclusión. Aclara los puntos, pero sin demandas y no vayas a convertir una situación simple en un drama pasional.

Salud

Durante este ciclo astral estarás sintiendo un aura regenerativa interior que beneficia tu cuerpo y tu mente. Ahora tu salud está recibiendo una influencia sanadora y gracias a tus cuidados constantes te recuperas muy bien de un proceso clínico o una operación reciente.

Trabajo

Concéntrate más en tus asuntos. Una visita inesperada de última hora te puede retrasar y hacerte perder un vuelo de avión importante relacionado con tu trabajo. No te distraigas a la hora de salir de casa y ve directamente a tu gestión. Las interferencias pueden causarte contratiempos serios.

Dinero y fortuna

Un cambio astral a tu alrededor te inclina a un viaje prometedor y a partir de hoy tu signo se mueve hacia un sendero muy positivo de triunfos económicos, aunque deberás resolver aún ciertos asuntos pendientes para salir adelante con tu dinero. Inclusive, en el azar, hay un toque de fortuna.

A partir de hoy tienes que ser más responsable