Libra – Jueves 17 de enero de 2019: te lanzarás a una aventura arriesgada

Este próximo fin de semana, al aproximarse el eclipse de Luna llamado del “lobo de sangre” tendrás en tus manos nuevas opciones, aprovéchalas, no te salgas de tu camino. Asimismo, descubrirás en tu entorno muchos motivos para sentirte feliz y agradecido. Concentra tu interés en lo que tienes, no en lo que te falta, ahí es donde radica el secreto de la felicidad, Libra.

Salud Este es un ciclo para cuidar bien tu piel y tus pies. No dejes que el Sol reseque tu epidermis, protégete con cremas humectantes y de manera adecuada y lograrás contrarrestar los efectos de envejecimiento prematuro causado por la intemperie.

Trabajo

Lo que intuías o suponías acerca de los malos manejos de un compañero de trabajo o una persona envidiosa salen a la luz. Mantente alejado lo más posible de esa situación para no verte envuelto en algo que no te conviene. No le prestes atención a los enredadores.