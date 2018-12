Libra – Jueves 13 de diciembre de 2018: tu corazón se abre ante el amor

Se fortalece tu vida íntima y tu relación amorosa, más no olvides nunca que la pareja requiere mucha comunicación además de la vida activa sexual. Si logras armonizar todo esto tendrás un día y una noche realmente estupendos que recordarás en el futuro. Explora algo diferente en estos momentos. No hay nada negativo si sabes aprovechar las experiencias que vas a estar recibiendo constantemente. Un tono curioso se abre frente a ti al irse acercando el nuevo año 2019 en un par de semanas.

Salud Si tus dolencias se relacionan con problemas respiratorios puedes mejorarte mucho este día, pero no olvides que no son solamente las medicinas tu solución sino la purificación de un ambiente sin humo ni sustancias químicas irritantes.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera de enfrentar la realidad con una actitud equilibrada.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Libra: no ocuparte de los planes que debes realizar este fin de semana.

¿Qué debo evitar?: las acciones impulsivas o arranques emocionales.

Frase del día: no hay amor a primera vista, hay atracción a primera vista, el amor es un sentimiento, no una emoción y surge después.