Libra - Jueves 1 de noviembre: prepárate para un mes muy excitante en el amor

La influencia del tránsito lunar de este jueves tiende a volverte algo descuidado y temerario. No tomes tus obligaciones de hoy como si fuera un juego, pero tampoco estés demasiado rígido y distante. Traza una línea divisoria muy clara entre la responsabilidad y seriedad en tu trabajo, y las bromas y el chiste en la otra.

Alégrate porque pronto recibirás un dinero esperado y si tus relaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. ¡Aplica lo aprendido en todo momento y no pierdas nunca la confianza en ti mismo y en la vida! Sin embargo, sé muy prudente a la hora de emitir opiniones, recuerda que tienes a tu regente, Venus, retrógrado en tu signo.