Libra – Domingo 28 de octubre de 2018: una promesa que se cumple íntegramente

Asimismo tus intuiciones se fortalecen lo cual te ayudará mucho a la hora de tomar una decisión significativa asociada con una proposición que vas a recibir y la cual no debes dejar escapar porque te dará dinero y fortuna. En general, este ciclo que vive ahora tu signo Libra traerá para ti importantes repercusiones de todo tipo, tanto financieras como sentimentales.

Amor Ahora que la Luna está en el signo canceriano, un signo muy intuitivo, tus intuiciones son acertadas y tienes las posibilidades de tener una relación estable ¡no debes estropearlas! Aprende de tus experiencias pasadas, los deseos posesivos y los celos no dan resultados y no tienen nada que ver con la naturaleza de tu signo librano.



Salud

Cuida lo que comes porque en estos momentos tu tendencia a ingerir todo lo que te pongan en la mesa podría causar aumento de peso y eso no te conviene. Trázate un régimen de alimentación que no sea tan estricto, sino más bien lógico.