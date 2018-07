Libra – Domingo 22 de julio de 2018: una vieja promesa que se cumple

Día cúspide, termina el ciclo de Cáncer y empieza Leo según tu horario nacional. Estás en un proceso de renovación interior en el que muchas cosas quedarán atrás. No hay nada imposible para si te lo propones realizar, sin embargo, debes canalizar mejor tus impulsos.

Vive y deja vivir, librano, de esa manera no te envolverás en asuntos que no te incumben y mantendrás tu independencia y espontaneidad. Estos días finales de junio el amor está llamando a tu corazón, si estás soltero o soltera no te hagas el sordo, abre esas puertas y prepárate a vivir intensamente lo que se está presentando en tu vida.