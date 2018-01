Libra – Domingo 21 de enero 2018: Lo inesperado ocurre, y te emociona

Noticiero astrológico: La Luna está aún en tránsito por Piscis. Todos los planetas siguen directos excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo.

Si no te entienden, no batalles, sobre todo si se trata de cuestiones de trabajo porque una vez que termine este mes la gente estará más clara y abierta para colaborar contigo. Dedícate más al amor, a disfrutar intensamente tu vida íntima y te será mejor. Pon los pies sobre la tierra porque estás con la cabeza en las nubes haciéndote ilusiones con quien no vale la pena. Decídete ya. Aprovecha la influencia astral existente en tu signo para terminar algo que no funciona, librano. Te van a pagar un dinero que hace tiempo te debían, pero no corras a gastarlo enseguida, te hará falta más adelante.



Amor

No esperes más de lo que la otra persona puede brindarte. Muchas veces tu actitud tiende a ser posesiva y dominante lo cual causa problemas en tu relación. Deja fluir más la vida y no te dejes llevar por impulsos agresivos y tercos.



Cómo evitar las desilusiones amorosas según tu signo Lo vemos constantemente, hombres y mujeres que se lamentan de “haberse equivocado”, haber sido “engañados” o sufrido una decepción o desilusión amorosa.

Sin embargo, muchas veces el problema radica desde el primer encuentro cuando aún a sabiendas que esa persona no es de tu agrado y tiene muchos aspectos de su personalidad que chocan contigo insistes en establecer en una relación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Hay que saber escoger bien desde el principio porque de lo contrario luego vienen las lamentaciones y los desengaños, pero entonces ya es algo tarde y cuesta más trabajo terminar la relación.

A veces inclusive la pareja piensa “seguro que va a cambiar” y en esa ilusión pasa el tiempo y cada día es peor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Hay señales que indican el peligro del desamor y los errores que cometen los signos a la hora de entrar en una relación de pareja. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Amor a primera vista? Un gran error es pensar que conociste lo que se llama poéticamente “tu alma gemela” o “media naranja”, confundiendo un impacto fuerte inicial con el amor. No existe el “amor a primera vista” puesto que el amor es un sentimiento que se va cultivando en la relación de pareja y se debe ir educando.

Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir Entonces ¿qué existe? Esa persona que al verla nos impacta, nos estremece desde el primer momento y quisiéramos conocerla mejor y estar junto a ella lo que está inspirando.

Inicialmente es una atracción, puramente física –algunos le llaman “química”- o en un plano más profundo una atracción aúrica, o sea el aura de esa persona, su campo magnético te atrae porque es muy compatible con el tuyo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Por eso vemos que para cada persona hay un tipo, y quienes se sienten atraídos desde el primer momento por alguien que sonríe de cierta forma, o mira de otra, o se mueve o camina o habla de modo tal que les cautiva.

Y en cuanto a “tipos” hay quienes van a sentir una predilección especial por personas o bien más delgadas, o más gorditas, más altas, o más bajitas, pues el amor se nutre de la diversidad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando se conocen dos personas se produce ese intercambio de energía, a nivel emocional, intuitivo también, pero el amor se irá cimentando a medida que se vayan conociendo mejor y puedan apreciar que no es solamente el encanto físico sino algo más lo que puede unir a esa persona y crear un compromiso. Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir Si lo que buscas es solamente una aventura de una noche, entonces ¡adelante! Pero si estás buscando algo más serio entonces ¡cuidado a la hora de elegir! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La Astrología te puede ayudar en ese sentido ya que nos indica lo que buscan más los signos en su pareja y de esa manera, al conocerlo previamente, te evitarás desengaños y decepciones futuras una vez que haya pasado el famoso “primer encuentro”. Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aries

Los nativos de Aries, tanto hombre como mujeres no soportan estar junto a una persona que sea perezosa, sin iniciativa ni energía, lenta para sus cosas, miedosa o tímida, incapaz de exigir sus derechos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Como son muy Ardientes en el amor, sin inhibiciones ni complejos ya sabes lo que está buscando esa persona, si no compartes sus puntos de vista la relación puede ser simplemente una aventura momentánea, pero nada serio. Por Profesor Zellagro Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tauro

Esa persona del signo Tauro está buscando a una pareja que sea muy sexual y tierna, que posea la sensualidad a flor de piel, que disfrute tocando el cuerpo, los masajes, el erotismo sexual refinado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tauro busca a las personas apacibles, tranquilas, que lo hacen todo tomando su tiempo sobre todo a la hora del amor, no se precipitan ni quieren hacerlo todo “rápido”, así que si eres muy impaciente y no disfrutas del contacto físico prolongado y el acercamiento íntimo intenso esa relación no es para ti. Por Profesor Zellagro Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Géminis

Para Géminis una persona aburrida, que no tenga tema de conversación, muy callada y seria es totalmente repelente y no le dura nada. Tal vez pase un par de noches junto a ella o a él, pero enseguida perderá interés. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Géminis busca a la gente divertida, alegre, comunicativa, curiosa, capaz de preguntar, indagar, dudar, que no creen todo lo que les dicen sino que investigan, exploran. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las personas imaginativas, de conversación inteligente, que saben hablar de todo y a la hora del amor no andan con muchos rodeos. Por Profesor Zellagro Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cáncer

El canceriano o canceriana se fija en los sentimientos de la otra persona, más que en lo externo. Si descubre al tratarlo que es alguien con poca sensibilidad, un hijo que no se ocupa de sus padres, indiferente al maltrato con los animales, los ancianos y los niños, poco amable y amoroso entonces ¡olvídate de conquistar a Cáncer! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Los nativos de este signo se sienten bien en el hogar inclusive los fines de semana, si no eres una persona hogareña esta relación va mal encaminada.

Y a la hora de la intimidad deberás estar dispuesto o dispuesta a hacer “de todo”, sin ningún tipo de complejos, en el momento del sexo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leo

El signo Leo está regido por el Sol y por eso se le considera el rey o la reina del zodíaco, busca siempre parejas que les hagan sentir en esa posición debido a su elegancia, presencia, porte y distinción. Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir La gente inteligente y de conversación amena, con clase y categoría aunque sean pobres –una cosa no tiene que ver con la otra- pero que sepan combinar sus recursos, moverse bien en sociedad y a la hora de la intimidad lo hagan todo como si estuvieran en presencia de “Su Majestad”. Detesta la vulgaridad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Virgo

Virgo es un signo muy detallista, que se ocupa de todo y se fija en todo. Rechaza de plano a las personas vulgares y escandalosas, desconsideradas y maleducadas, gritonas y desconsideradas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Busca también quien sea capaz de compartir sus puntos de vista sobre diferentes temas y que a la hora de la intimidad no ponga reparos en nada, pero que sea cuidadoso de los detalles: el color de su ropa íntima, la atmósfera del lugar, el ambiente. Lo contrario apaga la llama del amor y no funciona en una relación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Libra

Suele decirse que Libra es el signo de la elegancia personificada, el buen gusto, la clase y distinción así que no soporta a una persona sin modales, las que no se comportan con desenvolvimiento en el medio de una reunión social, tímidos y apocados. Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir Para no fracasar en una relación con Libra debes reunir esas cualidades, y sobre todo ser muy cuidadoso de tu imagen y presencia. Y a la hora del amor ¡mucha sensualidad y elegancia, detalles y toques de clase! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Escorpión

Posiblemente el signo más sexual de todos, alguien que con solamente hablar por teléfono o comunicarse con la otra persona ya se siente “en el modo” del amor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres tímido, tu personalidad es apagada y temes la aventura intensa no eres pareja para Escorpión. El físico y la apariencia no son tan importantes para este signo como la proyección de la personalidad, su profundidad de análisis, conversación y sobre todo la libertad sexual en la intimidad, plena y sin inhibiciones. Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir Sagitario

¡El signo entusiasta y deportivo! Sagitario busca una pareja alegre, divertida, optimista y entusiasta. Esas personas quejumbrosa y negativa, pesimista y triste, que siempre se están quejando de todo y por todos no van muy lejos en esa relación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se fijan también en el cuerpo, la forma en que una persona se cuida así como su visión de la vida, inteligente y racional. Si tu manera de ser es tímida, callada, seria y discreta no eres pareja para Sagitario. Por Profesor Zellagro Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Capricornio

Este signo del elemento tierra es posiblemente uno de los más responsables, prácticos y serios del zodíaco, alguien en quien puedes confiar. Por eso la pareja que busca debe ser alguien que se sienta muy seguro de si mismo. Sin vacilaciones, concretos y directos. Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir Capaces de disfrutar la vida a plenitud y gozar la intimidad sin reservas. Las personas gastadoras, que no cumplen sus promesas o faltan a su palabra no hacen buena pareja con este signo elegante, de discreta elegancia y de sensualidad latente. Por Profesor Zellagro Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Acuario

Este es el famoso signo del elemento aire que se considera el marcador de toda la era moderna. Altamente original y creativo, imprevisible y proyectado al futuro se siente a sus anchas con alguien que comparta sus ideales humanitarios, su percepción dinámica del mundo y sea capaz de ver más allá de la realidad presente. Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir Las personas que son capaces de adaptarse a todo, optimistas y entusiastas, alegres y positivas harán una pareja excelente con Acuario, pero las apocadas, temerosas del futuro, que se pasan todo el tiempo quejándose y hablando mal de los demás durarán muy poco a su lado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Piscis

Este signo compasivo y empático es capaz de sacrificarlo todo cuando ama realmente. Se fija más en la belleza interior, que la exterior. Si eres una persona sensible, intuitiva y capaz de ayudar a todos, entonces ambos hacen una excelente pareja. Los piscianos son más bien discretos y no se sienten bien junto a personas escandalosas, que hablan muy alto y vociferan. Foto: Thinkstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La medida es su tesoro. A la hora del amor son muy apasionados y ardientes y les encanta el juego previo donde experimentan de todo. Si no eres así tal vez puedas tener una noche de aventura, no más. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Salud

Protege tu piel y tu cabeza, con un sombrero o gorra y una crema antisolar. Tienes mucha sensibilidad y puedes afectarte mucho con los rayos ultravioletas del Sol. Con un poco de precaución evitarás complicaciones y males futuros.

Trabajo

Te sientes algo indeciso y no sabes si debes seguir en el empleo actual o cambiar de posición. No es un día adecuado para tomar semejante decisión sino más bien para pensarla, estudiarla y considerarla desde diferentes ángulos y perspectivas.

Dinero y fortuna

Tu intuición será la clave del éxito y te servirá para descubrir las mejores oportunidades económicas y la manera en que puedes aplicarlas a tu favor. Atiende cada detalle y verás como dentro de muy poco tiempo tu dinero crece.