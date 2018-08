Libra – Domingo 19 de agosto de del 2018: con Mercurio directo se te suelta la lengua

Amor

En cuestiones del amor debes ser tú quien decida, no los demás. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu ego para conseguir cosas. No te dejes deslumbrar por apariencias ni falsas promesas.

Salud

Trabajo

Mañana lunes se pondrá a prueba tu carácter porque tendrás frente a ti múltiples actividades que deberás asumirlas con mucha organización, al estilo Libra, para que no te agobies. No te exasperes si una persona que debe entregarte un trabajo no cumple con su responsabilidad.

Dinero y fortuna



Este día es bueno para planear estrategias económicas que te darán estupendos resultados en muy poco tiempo. La mejor manera de proceder es poniendo a funcionar tu creatividad. No se consigue nada si no se arriesga una posición, o un dinero, no lo olvides, no temas, sé decidido.