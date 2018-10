Libra – Domingo 14 de octubre de 2018: un excitante ciclo de cumpleaños

En el terreno amoroso no hay motivos para inquietarte, librano, si hubo alguna situación inesperada. El agua tomará su nivel y pronto todo será mejor que antes. Lo importante es que no te dejes llevar por ningún pensamiento triste o un comentario de quienes solamente ven el lado feo de las cosas.

Amor

Muchas veces, Libra, es preferible ser feliz a tener razón. No siempre lo que crees es cierto y las apariencias suelen ser engañosas, librano. Si es necesario olvida algo que no tiene tanta trascendencia en tu relación, pero que le estás concediendo demasiada importancia, lo cual puede estropear tu felicidad.

Salud

No te apartes de tus metas de salud porque esos desvíos debilitan tu voluntad y te hacen sentir mal contigo mismo al no poder lograr la disminución del peso corporal ni recibir los beneficios del régimen alimenticio que te has propuesto.

Trabajo

Si has estado preocupado por falta de empleo o por un despido reciente, hoy domingo se abre para ti el tiempo de las realizaciones. A partir de este ciclo planetario te sobrará el trabajo y no sufrirás por razones laborales.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy domingo



La mejor relación de hoy: se presenta si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario y Aries, y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: cuidado con Capricornio a la hora de aclarar alguna situación embarazosa, mide tus palabras podrías ser mal interpretado y peor entendido, lo cual no tiene nada que ver con la naturaleza diplomática de tu signo librano.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también de fuego como Leo y Sagitario. Hay una buena nota de armonía con Cáncer y Escorpión aunque tradicionalmente no sean compatibles contigo debido a que son de agua.

Si estás soltero o soltera: no te adelantes a los acontecimientos ni tomes decisiones serias bajo momentos de gran euforia o tristeza pues no son las mejores y están sujetas a la comisión de errores.