Libra – Domingo 13 de mayo del 2018: un encuentro no planeado, pero positivo

Un domingo que te servirá para reconsiderar muchas cosas, Libra. Revisarás actitudes que has tomado con otras personas, la forma en que te has comportado con quienes amas y lo que pudiste haber hecho que dañó una relación. Durante este fin de semana, tendrás que hacer acopio de tus buenas cualidades para no dejarte envolver por gentes negativas que se te acercan con quejas, lamentaciones y murmuraciones. Lo mejor que puedes hacer en estos momentos es concentrarte en tu realidad y no cargar en tus espaldas problemas ajenos.