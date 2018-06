Leo – Viernes 8 de junio del 2018: recuperas lo que siempre fue tuyo

Apártate de las personas ignorantes, Leo. Recuerda que la tontería suele ser muchas veces más fascinante que la inteligencia porque la inteligencia tiene sus límites, pero la necedad no los conoces ¡no hay límites para el tonto! Si te asocias y juntas con gente así, que no te aporte nada, entonces los resultados serían perjudiciales para ti.

Amor

Di lo que sientes como tú sabes hacerlo, Leo. Expresa tus sentimientos abiertamente y no escatimes abrazos, besos ni manifestaciones de ternura a la persona que amas. Tu actitud espontánea, tierna y sensible resolverá cualquier tipo de problema que haya surgido recientemente entre tú y tu pareja.

Salud

Trabajo



Utiliza tu mente de manera creativa, no imponiéndola a los demás. Si tienes una intuición, guárdala para ti y aplícala en tu empleo, pero no la comentes con otros compañeros de trabajo porque los resultados serían contraproducentes. Este día requiere mucha discreción de tu parte para no comprometer a terceros.