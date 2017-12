Leo – Viernes 8 de diciembre 2017: ¡Asombro en tu vida amorosa!

Noticiero astrológico: La Luna está en Leo, pero desplazándose al signo de Virgo. Los planetas Urano y Mercurio continúan retrógrados.

Disfrutarás al máximo lo que se presente este fin de semana. El amor te sonríe y es menester que te dejes llevar por ese maravilloso impulso para que florezca lo mejor que hay dentro de ti. Muchas cosas que te parecían imposibles empiezan a cristalizar y convertirse en hermosas realidades. Mientras ocurre el tránsito de Mercurio retrógrado es menester ser más prudente, redoblar tus precauciones y aprovechar todo lo que ocurra para aprender y no errar, Leo.

Amor

Debido al impacto de la Luna, astro que rige los sentimientos, precisamente por tu signo. este viernes sientes nostalgia por alguien ausente, pero lo más probable es que también estén pensando en ti. Si valió la pena y estás sin pareja ¿por qué no intentar un nuevo encuentro? Decídete, quien no se arriesga no puede salir adelante.

Salud

Una buena vibración planetaria te ayuda a recuperarte rápidamente de una afección temporal. Estás recibiendo energías propicias que aceleran los procesos curativos y te ayudan a mantener tu salud en buen estado y con mucha vitalidad.

Trabajo

Si quieres disfrutar un fin de semana tranquilo dedica más tiempo hoy a tu trabajo y procura terminar tus actividades aunque debas quedarte hasta más tarde en el mismo.



Dinero y fortuna

No te cierres a las posibilidades de poner a funcionar tu dinero en un negocio que te han ofrecido, pero antes de lanzarte a una gestión económica arriesgada lo primero es informarte adecuadamente. Asesórate con profesionales expertos en finanzas y negocios y luego toma tus medidas particularmente ahora que Mercurio está retrógrado.

