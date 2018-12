Leo – Viernes 7 de diciembre de 2018: prepárate para buenas noticias

Aunque te parezca que las cosas a tu alrededor están confusas, lo cierto es que no es así pues podrás sacar adelante tu vida sentimental con una palabra de aliento.

El dinero fluye a tus manos y en poco tiempo contarás con recursos para liquidar deudas atrasadas, ponerte al día y resolver muchos problemas económicos. Habla, comunícate, di lo que llevas en tu corazón. Tus palabras no caerán en el vacío y te corresponderán felizmente.

Amor

Salud

Hay una influencia astral beneficiosa en tu signo que aumenta tus facultades naturales para la regeneración y curación. Escucha la voz de tu intuición y no cometas imprudencias porque si mantienes un buen ritmo no tendrás problemas.

Trabajo



Surge una situación imprevista en tu trabajo que te pueda sacar de tus casillas y causarte ansiedades, pero no lo tomes como algo definitivo o personal sino simplemente analízalo y no reacciones de manera exagerada porque no te conviene.