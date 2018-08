Leo – Viernes 31 de agosto de 2018: un toque íntimo, cargado de sensualidad

Se avecina un ciclo cargado de potencialidades económicas muy altas dentro de tu vida social y financiera, lo mejor está por suceder en estos momentos, Leo. Hay alegría en tu entorno y el regreso a tu lado de alguien que se marchó. Las perspectivas son estupendas en tu plano amoroso. Mantén tu mirada fija en tus metas, no te desvíes de ellas y lograrás lo que estás buscando.

Si algo no está arrojando los resultados esperados será la señal que te indique habrá llegado la hora de cambiar y desarrollarte en otras direcciones si no te encuentras a gusto haciendo lo que estás realizando en estos momentos.

Amor

Salud

Trabajo



Es hora de aceptar la realidad y no hacer lo que luego te cause problemas, tanto en tus relaciones personales como en tu trabajo. No hay límites a lo que puedas lograr, lo único que se precisa es poner a funcionar tu determinación.