Leo – Viernes 29 de junio del 2018: en tu entorno hay un toque alegre y feliz

No te apresures a entregar tu corazón a quien aparentemente está muy interesado en ti pero que tu intuición te indica lo contrario. Una persona amiga llegará con buenas noticias relacionadas con un dinero pendiente y un papel legal extraviado. Este fin de semana que está tocando a las puertas el tiempo te alcanzará para todo lo que deseas hacer si te organizas bien desde temprano.

No desperdicies tu energía hablando por teléfono con gentes charlatanas y concrétate en tus asuntos, de lo contrario al llegar la noche no habrías hecho nada de lo que te proponías. Hay personas ociosas cuya amistad, lejos de beneficiarte, te perjudica, inclusive te llenan la cabeza de humo en relación a tu vida amorosa. Si te dejas llevar por ellas terminarías sospechando de todos.

Amor



El toque sensible, romántico y humano no puede faltar en tu relación en estos momentos. Los aspectos planetarios de tu regente te confieren autoridad y ejecución, pero cuida tu vida amorosa y no la conduzcas como una empresa. La energía positiva de Mercurio, planeta de las comunicaciones, al entrar directo hoy en tu signo te confiere elocuencia y facilidad de palabra para poder expresar de forma ecuánime tus sentimientos.