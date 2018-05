Leo – Viernes 25 de mayo del 2018: un toque íntimo, cargado de emoción

Lo mejor es que no te dejes envolver por ellas y continúes de la forma en que lo estás transitando. Una buena noticia te coloca en el camino del dinero.

Amor

Salud

Tu voluntad lo puede todo. No hay nada imposible para ti y si deseas empezar algo diferente que a su vez sea positivo para tu salud este es tu día de las grandes decisiones. No te desalientes por una demora pasajera, sigue tus planes con determinación.

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: esos deseos o impulsos que sientes para hacer algo diferente con tu tiempo y tu vida en general. . Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Leo: complicar tu vida y tu tiempo con personas que realmente no aprecian tu interés.

¿Qué debo evitar?: inmiscuirme en asuntos donde no me han llamado.