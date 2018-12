Leo – Viernes 21 de diciembre de 2018: un toque íntimo, cargado de emoción

Te sientes seguro con la relación sentimental que ahora disfrutas, pero debes ser prudente y no dejarte envolver por personas enredadoras, ajenas a tu círculo íntimo, que puedan entrar en tu vida para causar problemas y enemistades con tu pareja actual. Tus asuntos sentimentales y económicos están favorecidos, estás muy claro.

Amor El carisma que envuelve tu signo durante el ciclo del solsticio es fuerte y te ayudará a sacar adelante tus proyectos más sensibles. Te reúnes con quien tanto representa para ti y juntos planean un fin de semana diferente. Disfruta lo que ahora tienes y no vivas en el pasado.

Trabajo L as cuestiones de trabajo para los desempleados están muy bien auspiciadas así que tranquilo porque lo que has estado esperando empieza a cobrar forma en tu vida laboral. Al mismo tiempo, si tienes una ocupación fija recibirás reconocimientos a tus esfuerzos y una interesante proposición.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: esos deseos o impulsos que sientes para hacer algo diferente con tu tiempo y tu vida en general.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Leo: complicar tu vida y tu tiempo con personas que realmente no aprecian tu interés.

¿Qué debo evitar?: inmiscuirme en asuntos donde no me han llamado.