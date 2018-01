Leo – Viernes 19 de enero 2018: Descubres un engaño

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Acuario al signo de Piscis. En muchos países ya ha comenzado a regir el signo de Acuario según su horario nacional. El planetoide Ceres sigue retrógrado, todos los demás planetas están directos.

La energía que procede del tránsito lunar revuelve toda tu vida íntima. Quizás pensabas que ya lo habías visto todo, pero te asombrarás cuando descubras que una persona aparentemente amiga te está engañando sentimentalmente. No guardes rencor, tómalo como una experiencia. Cada día tiene su lección y ahora sabrás qué hacer con tu vida sin estar esperando indefinidamente por los demás. En estos momentos se vislumbra un viaje que promete darte dinero, suerte y fortuna. Muy exitoso.



Amor

No tienes que correr detrás de nadie, Leo. El amor que no es para ti no se fuerza ni se obliga. Lo que ahora llegará a tu vida será lo que de veras te conviene y lo gozarás plenamente en su momento. Se avecina una etapa intensa a medida que empiece a regir Acuario que es tu signo opuesto.



Salud

No te inquietes por los malestares pasados que puedes volver a experimentar pues no indican necesariamente que estés sufriendo una recaída o algún problema serio. Una vez terminado este ciclo verás que te sientes mejor.

Trabajo

Estás a punto de recibir noticias de un trabajo pendiente que has estado esperando. Felicidades. Por otra parte, en tu empleo habitual puede surgir un cambio de jefes o supervisores, pero no te inquietes porque en este período astral estás muy bien auspiciado.

Dinero y fortuna

Cualquier gestión económica que hagas en este día con el fin de obtener dinero extra tendrá mucho éxito. Sigue tus corazonadas e intuiciones. Sal de casa, pregunta, realiza las diligencias que te habías propuesto y verás cómo se incrementan tus ingresos.



