Leo – Viernes 14 de septiembre de 2018: un toque muy sensual, cargado de emoción

Noticiero astrológico: la Luna está en tránsito por el signo de Escorpión. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados.

Este viernes son muchas las experiencias que te están tocando de cerca con el efluvio positivo de Venus y el tránsito de la Luna por un signo de agua. No te quedes sentado frente a la puerta que se cerró esperando que se abra sino más bien observa cuantas opciones se han abierto en estos momentos. Sigue tus corazonadas.

Esa persona piensa en ti y ahora sólo debes dar el primer paso para reconquistarla totalmente. No dejes que las vacilaciones, temores o sospechas te alejen de la felicidad. Esta reunión significará una verdadera transformación en tu destino económico e incrementará tus ingresos.

Amor



Si hubo problemas entre tú y otra persona y están separados en estos momentos antes de actuar de forma impulsiva o emocional piénsalo bien. No te vayas a cerrar las puertas porque no te conviene y en cuestiones del amor no hay nada escrito definitivamente.





Salud



La salud es tu mayor tesoro y debes cuidarla hoy. Una afección crónica puede complicarse si no la atiendes como debes. No vayas a cometer imprudencias o hacer disparates saliendo a la intemperie desabrigado o no cuidándote lo suficiente.

Trabajo



Te has levantado con un alto nivel de energía y si la aplicas de manera constructiva en tu trabajo vas a resolver muchos asuntos pendientes y terminar tu jornada laboral antes de tiempo.

Dinero y fortuna



El dinero se encuentra en lugares poco habituales pues las posiciones presentes de Marte asociado a la energía lunar crean movimientos sorpresivos. Puedes hallar un objeto de valor, oculto en algún lado de la casa, o recibir un billete premiado o un regalo costoso, lo principal es que escuches la voz interior de tu corazón que está alertando tu intuición y sexto sentido, Leo.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: los impulsos que sientes para hacer algo diferente con tu tiempo y tu vida en general.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Leo: complicar tu vida con quienes no aprecian tu esfuerzo.

¿Qué debo evitar?: entrometerme en asuntos donde no me han llamado ni tienen nada que ver conmigo.

Predicción de pareja para hoy viernes



La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario -del elemento aire, pero tu opuesto.

La relación más tensa: pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Piscis, así como con Capricornio.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario, y también con aire, como Acuario y Géminis.

Si estás soltero o soltera: el amor y la fortuna estarán marchando tomados de las manos en estos próximos días de septiembre.

