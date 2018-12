Leo – Viernes 14 de diciembre de 2018: sigue tus corazonadas y no te arrepentirás

Estás en el umbral de un viaje corto y una reconciliación o consolidación de tu relación amorosa. Una amiga querida tiene un problema serio y pedirá tu ayuda. No te comprometas demasiado si se trata de un embrollo de infidelidad con su pareja. No hables más de la cuenta. Recibes un dinero extra que debes ahorrar porque estás en un tono gastador. Espera un poco antes de lanzarte a nuevos proyectos y sobre todo no te dejes llevar por falsas impresiones o apariencias. Estás iniciando un ciclo muy productivo en tu vida económica.