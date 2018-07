Leo – Viernes 13 de julio de 2018: ¡eclipse de Sol en tu signo, novedades!

No olvides que cada cual siente la vida de una manera diferente y en una relación a veces tú te entregas demasiado y al no recibir lo mismo de vuelta te sientes frustrado y triste. Este viernes aprovecha la energía del eclipse de tu regente, pasa revista a tu vida, proponte sacar de tu agenda lo que te molesta y superar tus puntos débiles.

Lograrás éxito en tus planes en la medida que te adaptes a la realidad y no trates de imponer tus puntos de vista. Lo que has deseado desde hace días está cristalizando. Simplemente extiende las manos y toma lo que te pertenece y te has ganado con tu esfuerzo.