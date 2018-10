Leo – Viernes 12 de octubre de 2018: quien erró lo rectificará

No disperses tu atención, Leo, y verás cómo aumentarás el dinero que has invertido. No lo pienses más, las vacilaciones serían lamentables, y luego te preguntarás del por qué de tu silencio forzado. ¡Habla! El azar y los sueños están en tu horizonte perfilándose claramente este fin de semana. Hay un toque de la fortuna en tu horóscopo.