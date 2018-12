Leo – Sábado 8 de diciembre de 2018: se abren puertas que estaban cerradas

Algo lindo te espera este fin de semana y aunque estés lejos de la persona que te inspira no te sentirás solo ni sola sino más bien lleno de una energía interior muy hermosa y vital. Enfréntate a tus temores más arraigados y profundos y sácalos a la luz del día con la naturalidad y jovialidad que caracteriza tu signo Leo.

Podrás resolver de esa forma tus inquietudes económicas, arriesgarte en una nueva empresa y ganar más dinero. Confía más en tus posibilidades reales y no te arriesgues a dar pasos en falso en una relación que aún no es segura y posiblemente no lo sea todavía.