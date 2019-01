Leo – Sábado 5 de enero de 2019: te sientes motivado a explorar algo nuevo

Una circunstancia social imprevista te colocará en una posición donde todas las miradas se volverán hacia ti. ¡Cuida tu imagen pública!, tu presencia física y todo lo que estás haciendo o diciendo en estos próximos días ya que tendrás muchos ojos puestos sobre ti y si no actúas prudentemente puedes verte envuelto en un enredo. No creas todo lo que te digan si estás iniciando una relación ya que ahora hay personas que tienen muchos problemas personales y quieren contagiarte con su pesimismo, e inclusive, llegar a hablar lo que no es cierto. Confía en tus intuiciones y tu experiencia.