Leo – Sábado 4 de agosto de 2018: te sentirás feliz al dar ese paso atrevido

Habrá una alegría familiar que te pondrá en el tono que requieres para sacar adelante tu vida sentimental, Leo, pero recuerda que tanto Marte como el planeta Mercurio están retrógrados. Ahí estriba la importancia de hablar claro y percatarte de la relevancia que tiene hacer las cosas bien hechas y no dejar para mañana esos asuntos que merecen ser tratados hoy.

Amor

Salud



Es tiempo de tomarlo todo según se vaya presentando, Leo. No te impacientes si no notas resultados inmediatos a los tratamientos médicos. No olvides que la mayoría de los medicamentos suelen trabajar por acumulación y tu constancia es indispensable.