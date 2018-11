Leo - Sábado 3 de noviembre de 2018: ideas nuevas que darán resultados

El planeta del amor está retrógrado y este movimiento tiende a confundirte sentimentalmente, Leo. No confíes en extraños a la hora del amor, espera una prueba más contundente. No te guíes por lo que veas o te dicen sino por lo que hacen. Las promesas que se hacen se deben cumplir, por ese motivo abstente de prometer lo que luego te cause dolores de cabeza y estrés, tensiones nerviosas que impliquen tratar de quedar bien con todos, sin poder realmente hacerlo.