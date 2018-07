Leo – Sábado 28 de julio de 2018: ciclo de cumpleaños, un paso adelante en el amor

La influencia del eclipse lunar ocurrido ayer aumenta tu capacidad para absorber nuevos conocimientos y tecnologías y aprendes en muy poco tiempo técnicas de trabajo que en otras circunstancias te serían más dificultosas. El amor está rondándote y te asombrarás de cómo pones tus ojos en quien hasta ahora tenías cerca, pero no te había interesado.

Amor

Salud



Si estás tomando medicamentos delicados anótalos en un papel para no repetir las dosis o colócalas en esos dispositivos que venden en las farmacias para no olvidar tus indicaciones. No trates de hacer mil cosas al mismo tiempo.