Leo – Sábado 28 de abril del 2018: das un paso hacia adelante en una gestión

No es momento de correr albures sino de plantar bien los pies sobre la tierra. Si tuviste un pleito con tu pareja enfrenta la realidad. No te escondas de la persona amada.

Amor

Las diferencias de opiniones y criterios son parte de la naturaleza humana y son saludables porque señalan la independencia individual. Si hubo disputas y discusiones entre los dos hoy es un día idóneo para intentar la reconciliación, pero evadiendo el encuentro y ocultándote no resolverás nada. No dilates las explicaciones.

Salud

¿Nervioso o ansioso? Una adecuada proporción de todo en tu vida es el secreto para no extralimitarte ni propasarte. Si mantienes el equilibrio en todo lo que haces no se te presentarán situaciones de salud imprevistas ni te sorprenderán los desarreglos físicos.

Trabajo

El tesón y la constancia rendirán sus frutos, pero debes matizarlos con optimismo para evitar caer en situaciones depresivas en tu trabajo. Lo que ahora no resulte, después resultará ser efectivo y provechoso para ti. Insiste, toca puertas y verás que se abrirán.

Dinero y fortuna



Tal vez te han acusado en el pasado de ser tacaño y esto podría haber herido tu amor propio, pero no te dejes envolver. No gastes lo que tanto te cuesta conseguir invitando a cenar a gentes envidiosas, negativas y aprovechadas. Utiliza tu intuición y guíate por ella en todos los casos. Tú eres sumamente magnánimo y generoso y no hay cosa que te moleste más que esas acusaciones injustas.