Leo – Sábado 23 de junio del 2018: una nueva relación alegrará tu vida

Amor

Ciertos rasgos de carácter, Leo, tienden a causar problemas en una relación y tú lo sabes bien, por experiencia propia. No cometas el mismo error dos veces. Si una vez alejaste de tu lado a una persona amada con una actitud intolerante de tu parte, ahora que tienes una segunda oportunidad pon a funcionar tu experiencia y disfruta la vida con armonía.

Salud

No se auguran malestares imprevistos y en general el tono de tu salud es bueno, pero como siempre, debes mantenerte en guardia y alerta para no estropearla con comidas fuera de hora o con una vida sedentaria de poca actividad física.

Trabajo



Llegan a tus oídos rumores algo negativos asociados a tu trabajo y debes ser cuidadoso para no verte inmiscuido en chismes que a la larga estarían perjudicándote en tu empresa. No te impacientes si algo no sale como anhelas pues en estos próximos días tendrás la oportunidad de demostrar tus conocimientos.